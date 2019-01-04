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Acil servisi birbirine kattı

04 Ocak 2019 21:59

Bursa'nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi gören, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet K. (32), ortalığı birbirine kattı. Güvenlik güçlerince güçlükle zaptedilen genç, gözaltına alındı. Mehmet K., uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine Yeniceköy Mahallesi'nden ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından kendine gelen Mehmet K. sağlık çalışanlarına hakaret etmeye başladı. Jandarma ve emniyet ekiplerinin uyarılarını dinlemeyen Mehmet K., etrafa saldırmaya başladı. Hastaları tedirgin eden Mehmet K. emniyet ve jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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