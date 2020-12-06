Abdurrahman Uzun, CHP'li Özgür Özel'in sözlerini hem çarpıttı hem de hakaret etti: "40 vesikalı ana bir araya gelse bunlar gibi çocuk doğuramaz"

Kişisel Youtube kanalından kendi videolarını yayınlayan Abdurrahman Uzun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerini bağlamından kopararak Özel'e atfen "40 vesikalı ana bir araya gelse bunlar gibi bir çocuk doğuramaz" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast hazırlığı ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" açıklamasına atfen söylediği "Emniyet suikast hazırlandığını doğruluyor" sözüne yer vermeyen Uzun, Emniyet'in suikast hazırlığını yalanladığını iddia etti.

Uzun, Özgür Özel'in "Suikast iddiası inşallah yalan çıkar, biz bundan ancak memnuniyet duyarız" sözlerini bağlamından kopararak "DAEŞ mıdır nedir o yok zaten, Özgür Özel ne dedi biliyor musun, 'Ne kadar güzel inşallah yalandır.' Karşımızda öyle bir tip var ki, 40 ana bir ana bir araya gelse, ki o anaların hepsi vesikalı olsa, bunlar gibi bir çocuk doğuramaz. Suratlarına tükürüyorsun, yarabbi şükür diyorlar" dedi.