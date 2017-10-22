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Abdurrahim Albayrak: Aziz Yıldırım'dan başkanlığı almak zor

22 Ekim 2017 15:12

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Galatasaray cephesinden önemli bir açıklama geldi. CNN TÜRK’te Hakan Çelik sorularını yanıtlayan Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında oldukça çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe başkanlık yarışı için yorumlarda bulundu. Ali Koç’un başkanlığa aday olacağını kendisine de söylediğini belirten Albayrak, “Başkanlık Ali Koç’a yakışır ama Aziz Yıldırım’dan da seçim almak zor” dedi. Aziz Yıldırım’ın başkanlığı bırakmamak için geçerli nedenleri olduğunu söyleyen Albayrak, “Şahsen Galatasaraylı biri olarak yorum yapmam doğru olmaz ama Ali Koç’u başkan görmek isterim” dedi.

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