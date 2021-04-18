Abdüllatif Şener konuşurken konu Erdoğan'ın mal varlığına geldi: "Yetmez" dersen doğru bir tanımlama yapmış olmazsın

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Norveç Başbakanı'na pandemi kurallarını ihlal gerekçesiyle ceza kesilmesini örnek vererek "Acaba bu ülkede kurumlar işliyor olsa, aşk iş derdiyle pandemi kurallarını delmek zorunda kalan vatandaşa acımasızca cezalar kesilirken acaba Cumhurbaşkanı'nın kaç para ödemesi gerekirdi?" dedi. Şener, Meclis sıralarından gelen bir yanıta da "Yok mal varlığı yetmez' dersen doğru bir tanımlama yapmış olmazsın. Onlar mal varlığı karşısında toz bile değildir" karşılığını verdi. Bu anlarda Meclis'te gülüşmeler yaşandı.