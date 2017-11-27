Abdullah Gül'ün atadığı AKP'li rektör Durmuş Boztuğ: Öcalan samimiydi

2008 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Tunceli Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atanan AKP'li Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın samimi olduğunu söyledi. Odatv'nin haberine göre, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Prof. Dr. Boztuğ, çözüm sürecinde devletin, hükümetin ve İmralı'nın samimi olarak çözüm istediğini ancak Kandil ve HDP'nin çözümden yana olmadığını ifade etti. 2008 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Tunceli Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atanan, 2015 Haziran seçimlerinde ise AKP İzmir milletvekili adayı olan Boztuğ, programda sözlerine böyle devam etti: "Çözüm sürecinde aktörler vardı. Birinci aktör, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Samimiydi, akan kanın durmasını istiyordu, bir ılımlı çözüm ortamı gelsin istiyordu. İkinci aktör, Türkiye Cumhuriyeti devletinni işlerini yürüten hükümetimiz, samimiydi, çözüm istiyordu, üçüncü aktör Türk milletiydi. Kürtü, Türkü, Alevisi, Lazı, Çerkesi, samimiydi, çözüm istiyordu. Dördüncü aktör İmralı'ydı ve samimiydi. Çünkü 21 Mart 2013, Diyarbakır'da okunan Nevruz bildirisinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti artık, silahla, şiddetle, terörle hak aranabilecek bir devlet değildir. Kürtler, demokratik siyaset yaparak haklarını savunsunlar, silahlı unsurlar ülke dışına gitsin, terörü şiddeti bitirelim dedi. Samimi olmayan bir tarafı gördük biz, Kandil ve siyasi uzantıları" dedi.