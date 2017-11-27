T24 LogoT24 Logo
Haberler

Abdullah Gül'ün atadığı AKP'li rektör Durmuş Boztuğ: Öcalan samimiydi

27 Kasım 2017 14:04

2008 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Tunceli Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atanan AKP'li Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın samimi olduğunu söyledi. Odatv'nin haberine göre, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Prof. Dr. Boztuğ, çözüm sürecinde devletin, hükümetin ve İmralı'nın samimi olarak çözüm istediğini ancak Kandil ve HDP'nin çözümden yana olmadığını ifade etti. 2008 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Tunceli Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atanan, 2015 Haziran seçimlerinde ise AKP İzmir milletvekili adayı olan Boztuğ, programda sözlerine böyle devam etti: "Çözüm sürecinde aktörler vardı. Birinci aktör, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Samimiydi, akan kanın durmasını istiyordu, bir ılımlı çözüm ortamı gelsin istiyordu. İkinci aktör, Türkiye Cumhuriyeti devletinni işlerini yürüten hükümetimiz, samimiydi, çözüm istiyordu, üçüncü aktör Türk milletiydi. Kürtü, Türkü, Alevisi, Lazı, Çerkesi, samimiydi, çözüm istiyordu. Dördüncü aktör İmralı'ydı ve samimiydi. Çünkü 21 Mart 2013, Diyarbakır'da okunan Nevruz bildirisinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti artık, silahla, şiddetle, terörle hak aranabilecek bir devlet değildir. Kürtler, demokratik siyaset yaparak haklarını savunsunlar, silahlı unsurlar ülke dışına gitsin, terörü şiddeti bitirelim dedi. Samimi olmayan bir tarafı gördük biz, Kandil ve siyasi uzantıları" dedi.

ETİKETLER

abdullah güldurmuş boztuğöcalan samimiydiöcalanrektöreski rektör

Diğer Videolar

Wuhan'da ikinci hastanenin inşası sürüyor

Pakistan'da parfüm fabrikasında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD’de marinada yangın: en az 8 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var

Kaza yapan kamyonet, otoparktaki aracın üstüne çıktı

İşte Maserati’nin elektrikli modelinin sesi!

Petshop, içindeki hayvanlarla birlikte yandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24