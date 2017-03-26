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ABD'de gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıdan olay yeri görüntüleri

26 Mart 2017 16:58

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bir gece klübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı Görgü tanıklarının ifadesine göre sabaha karşı 02.00 sularında bir kişi silahla gece kulübüne ateş açtı ve saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Kelly Martin, yaptığı açıklamada hastaneye 8 kişinin ağır yaralı olarak getirildiğini duyurdu.

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