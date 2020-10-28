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ABD seçimini anlama rehberi | Oval Ofis'e 'bir numara' olarak geri dönüyor; Joe Biden kimdir?

T24 Dış Haber Editörü İsmail Ahmet Yeniçeri anlattı

28 Ekim 2020 00:00

Demokrat Parti’nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 50 yıla yaklaşan siyasi yaşamında oturabileceği son koltuğu kazandı. Biden'ın yaşamını mercek altına alırken; çocukluğu, gençliği ve siyasi kariyerinin satır başlarına değindik. Biden'ın ABD Senatosu ve Başkan Yardımcılığı döneminde etki ettiği olaylardan kısaca bahsettik.

İşte ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden'ın hayatı…

Editörün notu: Sevgili T24 yazarı Cemal Tunçdemir'e katkıları için teşekkürler.

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