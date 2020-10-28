ABD seçimini anlama rehberi | Anketler bize ne anlatıyor; neleri anlatmıyor?

Dünyanın çoğu demokrasisinde olduğu gibi seçimler yaklaşmaya başladığı andan itibaren ABD basınında sıkça anketler görmeye başlarız. ABD'de çoğu zaman bir medya kuruluşunun bir araştırma şirketine yaptırdığı anketler bize bir hikaye anlatır, ama bu her zaman gerçek hikaye olmayabilir...

Bunu en iyi 2016 yılında gördük; Demokrat aday Hillary Clinton'ın neredeyse tüm ulusal anketlerde Trump'a üstünlüğü bulunuyordu; hikayenin devamını ise hepimiz biliyoruz. 3 milyon oy farkına rağmen Clinton seçimleri kaybetti, Trump 'Electoral College' oylarıyla dümene geçti.

Şimdi de anketler bize benzer bir hikaye anlatıyor. Demokrat aday Biden ulusal anketlerde Trump'ın çok önünde. Bu sefer fark ne? Hillary Clinton asla rakibine yüzde 17'lik fark atmamıştı. Ayrıca Biden'ın 12 'salıncak eyalet'in 8'inde Trump'a ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

Peki neden herkes yarış bitti ve Biden kazandı demiyor? İşte anketlerin bize söyledikleri ve henüz söyleyemedikleri...