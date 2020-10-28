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ABD seçimini anlama rehberi | 3 Kasım’a giden hareketli süreçte neler yaşandı?

T24 Dış Haberler Editörü Elif Melis Karaca anlattı

28 Ekim 2020 23:30

ABD’nin yakın tarihindeki en kritik seçimlerinden biri olan Trump-Biden yarışına giden süreç dünya için büyük bir sağlık krizinin gölgesinde gerçekleşti. Mart ve nisan aylarında adaylıkları belirlenen isimlerin önüne ABD’nin dünyada en fazla etkilenen ülke hâline geldiği Koronavirüs salgını çıktı.

Sağlık kriziyle boğuşulan ABD’de aynı zamanda ırkçılık ve polis şiddeti gündemi, seçimin yöntemine dair tartışmalar, adayların birbirine yönelik “usülsüzlük” suçlamaları yaşandı.

İşte seçim sisteminde kampanyaların en uzun sürdüğü ülkelerden biri olan ABD’de 3 Kasım 2020 öncesi yaşanan çeşitli başlıklar…

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