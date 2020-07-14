ABD'nin seçimi | "Trump'ı Koronavirüs vurdu; ibre Biden'dan yana olsa da 'salıncak eyaletler' belirleyici olacak"

Uzun süre ABD’de farklı üniversitelerde siyasal bilimler dersleri veren Prof. Dr. Mehmet Ali Çiçekdağ, ABD’de genel seçimlere kısa süre kala başkanlık yarışını T24'e değerlendirdi.

ABD seçimlerinde kimin daha çok oy aldığının değil, kimin 270 ‘Seçmenler Kurulu’ oyuna ulaştığının önemli olduğuna dikkat çeken Çiçekdağ, ‘’ABD’nin kurucu babaları, 18. Yüzyıl’ın sonlarında halka çok güvenmemişler. O yüzden o dönem halkla yönetim arasına böyle bir kurul koymuşlar’’ diye konuştu. Çiçekdağ, bu sistemi çok demokratik bulmadığını ifade etti.

Halkın, Trump hükümetinin Koronavirüs krizini yönetme biçiminden memnun kalmadığına dikkat çeken Çiçekdağ, anketlerin de bu durumu destekler nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Çiçekdağ, Kasım ayında sandıktan bir Biden zaferi çıkmasını çok olası gördüğünü belirterek, bu görüşünün arkasındaki gerekçenin ‘salıncak eyaletler’ olduğunu ifade etti. 2016’daki çoğu anket ülke genelinde Demokrat aday Hillary Clinton’ın önde olduğunu gösterse de, anketlerde ve seçimlerde bu ‘salıncak eyaletler’ Cumhuriyetçi Trump’a gitmişti ve onun 270 barajını aşmasını sağlamıştı. Çiçekdağ, yeni anketlere bakıldığında bu durumun tamamen tersine döndüğünü ve Biden'ın tüm 'salıncak eyaletleri' kazanabileceğini ifade etti.

Çiçekdağ, Biden’ın başkan yardımcısı adayının Kamala Harris olacağını öngörürken, eski başkan yardımcısının seçilmesi durumunda kabinesinde ön seçimlerde yarıştığı isimlerden bazılarının yer alma ihtimali olduğunu söyledi. Tecrübeli akademisyen, Biden’ın karşı tarafı da etkilemeye çalıştığını ve bu sebeple Bill Clinton’ın yaptığı gibi kabinesinde bir Cumhuriyetçi’ye de yer vermesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

Rapçi Kanye West’in aday olabilmesi durumunda Biden’dan oy çalacağını düşündüğünü dile getiren Çiçekdağ, West’in bazı eyaletlerde pusulada yer almak için geciktiğini söyledi. Prof. Dr. Çiçekdağ, West’in çok oy almayacağını düşünse de ABD halkının tanınmış isimlere oy vermeye yatkınlığını göz önünde bulundurmak gerektiğini ifade etti.