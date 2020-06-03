ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye kadar?

ABD’deki George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ‘Nefes Alamıyorum’ protestolarının bir kez daha gündeme getirdiği ırçılık, yoksulluk ve sokaktaki öfke tartışmasını Özyeğin Üniveresitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç.Dr. Evren Balta ile Amerika’nın Sesi New York muhabiri Aslı Pelit, Şirin Payzın’a yorumladı.

ABD’deki protestolarda sınıfsal ve ırksal faktörlerin üst üste geldiğini belirten Doç. Dr. Evren Balta, “Yapısal eşitsizliğin tetiklenmesinden söz edebiliriz” dedi.

Öfkenin dışa vurumunun benzer görüntülerini dünyanın birçok yerinde görülebildiğine dikkati çeken Evren Balta, “Medya belirli şiddet olaylarını gösterse de ABD’deki gösteriler büyük oranda barışçıl devam ediyor” yorumunu yaptı.

ABD’deki siyahlara yönelik yapısal eşitsizlikle ilgili istatistiği de paylaşan Evren Balta, "her üç siyah Amerikalıdan biri, hayatının bir döneminde hapishane deneyimi yaşamış. ABD’de polisin makul şüphe yetkisini siyahlar söz konusu olduğunda geniş kullandığını görüyoruz” dedi.

Dünya genelinde ırkçılığın, toplumsal ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artığına da vurgu yapan akademisyen Balta, bu eşitsizlik biçimlerine de itirazın yükseldiğini söyledi. Toplumsal uzlaşma, birlikte yaşama biçiminin tahrip olduğunun da altını çizen akademisyen Balta, “Devletler şiddeti, yönetme ve iktidar tekniği olarak kullanıyor.Toplumsallık tehdit altında” dedi.

Akademisyen Balta, Trump’ın orduyu göreve çağırmasını da devletlerin kendi toplumunu düşman olarak görmesinin bir dışa vurumu olarak yorumladı. Balta “Ordu ile polis arasında sınır kalktı” dedi.

ABD’deki protestoları yerinden izleyen Amerika’nın Sesi New York muhabiri Aslı Pelit de, 1977’den beri ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığını söyledi. Medyada yer alan ‘yağma’ haberleriyle ilgili de Pelit “Akşam karanlığında kalabalık gruplar arasına karışan kişiler var. Minnesota’da kıyafet değiştirip kendisine siyah görüntüsü veren bir kişinin aslında beyaz Amerikalı olduğunu gösteren bir video çok konuşuldu ” dedi.

Hedef şaşırtmak için aşırı sağcı grupların da kendisine Antifa (Solcu ekip) görüntüsü verdiğini anlatan Aslı Pelit, ABD Başkanı Donald Trump’ın kilise önünde elinde İncil’le poz vermesinin, orduyu göreve çağırmasının tepki gördüğünü aktardı.

ABD’deki ırkçılığın yakın bir tarihe kadar sürdüğünü, 1962’de siyahlarla beyazların aynı okula gitmediğini hatırlatan Aslı Pelit, "gösterilerdeki milenyum kuşağının ırkçılığa tepkisi güçlü" diye konuştu. Pelit, New York doktorlarının da protestoculara hem destek verdiğini hem de salgına karşı sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptığını söyledi.