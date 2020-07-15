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ABD’li ilaç firmasının Türkiye'ye rüşvet verdiği iddiası | Prof. Dr. Tulunay: Bu buzdağının görünen kısmı

"Bu ilacın tek bir dozu bin dolar, maliyeti 1 dolar"

15 Temmuz 2020 10:10

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında ABD’li ilaç firmasının bir ilacın satışını artırmak için Türkiye ve Rusya’da rüşvet verildiği iddiasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Cankat Tulunay, "Bu buzdağının görünen kısmı, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ilaç firmaları işlerini rüşvetle yapıyor" dedi. 

 Tulunay, dünyadaki ilaç sektöründe rüşvete harcanan paranın 190 milyar dolar olduğunu söyledi. 

ABD'de olan Tulunay, "ABD'de Alexion firması olayını bütün ABD basını manşetten verdi. Türkiye'de ana akım medyada neredeyse bir haber çıkmadı. Sağlık Bakanlığı'ndan tık yok" diye konuştu. 

Rüşvet iddialarına konu olan Soliris isimli ilacın nadir bir hastalık olan 'eritrositlerin erimesi'nde kullanıldığını belirten Tulunay, rüşvetin neden verildiğinin gerekçesini şöyle açıkladı;

"Bu ilaç 2009'da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bir usül var. Ruhsatı olmayan ilaçlar hekimler ihtiyaç gösterdiğinde Sağlık Bakanlığı'nın muvafakatıyla yurt dışından getirtilebilir. Sağlık Bakanlığı'nda 'bu ilaç bu hastaya gerekli mi?' diye bir komisyon var. Rüşvet daha burada başlıyor. Ve bu sayede ilaç yurt dışından Türkiye'ye fahiş fiyatla gelmeye başlıyor. Bu şekilde firma Türkiye üzerinden 6 milyon dolar kar elde ediyor. İlaç TÜrkiye'de 2015 yılında ruhsat alıyor. SEK raporunda bunun her aşamasında rüşvet olduğu ileri sürülüyor"  

"Neden sık sık Türkiye'de ilaç kurumunun başkanı değişiyor?" diye soran Tulunay, "SEK raporunu dikkatle okumalılar çünkü orada isimler mevcut" dedi. 

"Bu ilacın tek bir dozu bin dolar, maliyeti 1 dolar"

'İlacın birçok sektörden daha karlı olduğunu' söyleyen Tulunay, "Bu ilacın tek bir dozu bin dolar, maliyet 1 dolar. Türkiye ucuz ilaç piyasasına da dahil değil" dedi. 

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da ABD’li ilaç firmasının bir ilacın satışını artırmak için Türkiye ve Rusya’da rüşvet verdiği iddiasını Meclis’e taşımıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ABD'li Alexion ilaç firmasının, “Soliris” adlı ilacın satışını artırmak amacıyla, Türkiye ve Rusya'da rüşvet verdiği için 21 milyon dolar para cezasına mahkum edildiğini açıkladı. Çıray, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, firmanın Türkiye'de de 2010-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevlilerine rüşvet verdiğinin kanıtlandığını savunmuştu. 

TIKLAYINIZ - İyi Partili Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Koca’ya sordu: ABD’li ilaç firmasından kimler rüşvet aldı?

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