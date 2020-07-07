İyi Partili Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Koca’ya sordu: ABD’li ilaç firmasından kimler rüşvet aldı?

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ABD’li ilaç firmasının bir ilacın satışını artırmak için Türkiye ve Rusya’da rüşvet verdiği iddiasını Meclis’e taşıdı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ABD'li Alexion ilaç firmasının, “Soliris” adlı ilacın satışını artırmak amacıyla, Türkiye ve Rusya'da rüşvet verdiği için 21 milyon dolar para cezasına mahkum edildiğini açıkladı. Çıray, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, firmanın Türkiye'de de 2010-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevlilerine rüşvet verdiğinin kanıtlandığını savundu.

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"Onay almak için 1.3 milyon dolardan fazla ödedi" iddiası

Çıray, “ABD'de yapılan açıklamaya göre firma bu ilaçla ilgili onayları almak için 1.3 milyon dolardan fazla ödedi. Sağlık Bakanlığı ile bağlantıları olan bir danışman kiraladı. Danışman, fonların bir kısmını hükümet yetkililerine aktardı” iddiasında bulundu.

Çıray önergesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu soruları yöneltti:

ABD Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre Alexion firmasının da kabulüyle, ilgili firmanın suçu kabul ederek 21 milyon dolar ceza ödeyecek olmasından bilginiz var mı?

Bakanlığınızda rüşvet verildiği ilgili firma tarafından da kabul edildiğine göre bu konuda soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Alexion firmasının Sağlık Bakanlığı ile ilgili danışmanının kim olduğunu ve kimlerle ilişki kurduğunu bulup kamuoyuna bilgi verecek misiniz?

Bu firma rüşvet vererek Türkiye'de ne kadar ilaç satışı gerçekleştirdi? Satılan ilaçların Türkiye'ye ekonomik maliyetinin ne kadar olduğu hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız?