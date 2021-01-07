ABD Kongre binasında bir kadının vurulma anı kameralara yansıdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını basarak başlattığı protestolar sırasında hayatını kaybeden 4 kişiden birinin kadın olduğu bildirildi.

Olay anının yer aldığı görüntülerde, Kongre binasına giren protestocuların yarattığı arbede sırasında kadının silah sesinin ardından yere yığıldığı görüldü.

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Ne olmuştu?

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocu, Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Protestocuların bir bölümü binanın içine girdi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, olayları bir kalkışma olarak nitelendirirken, Trump'a canlı yayına çıkıp protestoculara seslenmesi için çağrıda bulundu. Trump ise Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile 3 Kasım seçimlerinin büyük bir farkla kazandığını iddia ederek protestoculara "eve dönün" çağrısında bulundu.

Washington'da yerel saatle 18.00 (TSİ 02.00) itibariyle sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.