ABD ile Rusya diyaloğu; Washington’dan temkinli destek, Ankara görüşmelerinin perde arkası

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Buça'dan gelen ve savaş suçu olarak nitelendirilen görüntüler dünya gündemine oturdu. Buça'da çekilen görüntülerde Rus ordusunun bölgeden çekildikten sonra sokaklarda cesetler, cesetlerden bazılarının ellerinin arkalarına bağlanmış şekilde infaz edildiği ve toplu mezarlar kazıldığı görüldü.

Ukrayna, Rus askerlerinin bu cinayetleri işlediğini öne sürerken Rusya ise bunun bir provokasyon olduğunu ve Ukrayna'da radikaller tarafından provokasyon olarak sergilendiğini iddia etti.

ABD ve Türkiye'nin Stratejik Mekanizma kurulduğunu duyurmasını, Rusya Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri, Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüleri, ABD'nin ilk kez Türkiye’nin arabuluculuğuna pozitif tepki vermesini 'Dış Politika ile İçli Dışlı'da T24 dış politika analisti Barçın Yinanç ve Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş yorumladı.

Buça katliamı: Barış görüşmelerine darbe

Metin Kaan Kurtuluş, Rusya'nın bu görüntülerle ilgili 'savaş suçu' sürecinin yönetileceğini açıkladığını aktardı. Kurtuluş, bu durumu "barış görüşmelerine bir darbe vurabileceği" şeklinde yorumladı.

Barçın Yinanç da, "Buça'daki görüntülerin ortaya çıkmadan önce Ukrayna'nın müzakere temsilcisi Rusya'dan olumlu sinyal aldıklarını, hatta çok yakın bir süre içerisinde iki ülkenin liderinin muhtemelen Türkiye'de bir araya gelmesinin söz konusu olduğunu söylemişti. Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra dikkat edersen önümüzdeki günlerde böyle bir görüşmeye dair sinyallerin zayıfladığını algılıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ilk kez Türkiye’nin arabuluculuğuna pozitif tepki verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın Türkiye ziyaretini de değerlendiren Yinanç, "Bu görüşmelerin çok önemli bir boyutunu Rusya'daki gelişmeler oluşturdu. Şimdiye kadar Washington'dan Türkiye'nin bu arabuluculuk girişimlerine dair herhangi bir mesaj verilmemişti. Bu da sanki Amerika, bu görüşmelerden ve Türkiye'nin rolünden çok memnun olmayabilir şeklinde spekülasyonlara ve algıya yol açıyordu. Bu ziyaret vesilesiyle ilk kez Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu ortak açıklamayla Türkiye'nin çabalarına pozitif bir destek mesajı verildi. En azından Amerika'nın bunu takdir ettiği kayda geçmiş oldu" diye konuştu.

ABD barış müzakereleri konusunda temkinli

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabalarına Amerika'nın mesafeli bir yaklaşımı olduğunu dile getiren Yinanç, Amerika'nın, Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'nın cezalandırılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bu görüşmelerde iki noktanın önemini vurgulayan Yinanç, görüşmelerin devam etmesi durumunda Rusya'ya uygulanan yaptırımların tamamen olmasa da kademeli olarak kaldırılmasının müzakerelerin bir parçası olacağına dikkati çekti.

Ukrayna'nın istediği garantörlük mekanizması ile ilgili de değerlendirme yapan Yinanç, "Bu mekanizma sadece ve sadece Amerika garantörlük rolü üstlenirse devreye girecektir. Fakat Amerika'nın da bu konuda açık bir tutum almadığı anlaşılıyor. Normal şartlarda Ukrayna'nın tarafsızlık karşılığı garantörlük talebini Amerika'yla danışmadan gündeme getirmiş olması beklenemez. Bu aşamada ABD bu konuya ne kadar sıcak bakıyor, Ankara'da yapılan görüşmelerde çok net ortaya çıkmadığını anlıyorum" dedi.