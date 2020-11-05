ABD genelinde sandıklar sayılırken protestocular sokaklara döküldü

ABD seçimlerinde sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Donald Trump taraftarı protestocular sokağa çıktı.

Protestolarda 'Hey oyu sayın' sloganı öne çıkıyor.

Sokağa dökülen protestocular Michigan eyaletindeki oy sayım işleminin durdurulmasını istedi. Seçim merkezinde toplanan kalabalık grup, camlar yumruklayarak durdurulmasını istedi.

Philadelphia'da ise protestocular devasa bir "Her Oyu Say" pankartıyla yürüyüş düzenledi.

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