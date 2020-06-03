ABD'den çapıcı görüntüler; binlerce protestocu Burnside Köprüsü'ne yüzükoyun yattı

ABD'de binlerce protestocu yüzü koyun Burnside Köprüsü'ne yattı.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar dün 8. gününde de devam etti.

Portland'ta devam eden protestolar sırasında binlerce kişi Burnside Köprüsü üzerinde yüzükoyun yaratarak hükümetin politikalarını ve polis şiddetini protesto etti.

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