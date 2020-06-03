ABD'de 'George Floyd Protestoları': 5 polis memuru vuruldu, Beyaz Saray'ın etrafına yeni teller çekildi

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar dün 8. gününde de devam etti.

Salı günü gündüz saatlerinde protestolar genel anlamda barışçılken, aksam saatlerinde büyük şehirlerdeki sokağa çıkma yasaklarının yürürlüğe girmesinin ardından çeşitli şiddet olayları yaşandı.

Protestoların başladığı Minneapolis kentinde göstericiler bir kez daha Floyd'un öldürüldüğü yerde toplandı. Minneapolis Devlet Okulları Yönetim Kurulu dün şehir polisi ile yaptığı anlaşmayı iptal ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray'da yeni önlem

Üst üste meydana gelen protestoların ardında başkent Washington'da bulunanan Beyaz Saray'ın çevresine yeni bir demir tel çekildi. Telin arkasında kasklı ve kalkanlı polislerin nöbet tuttuğu görüldü. Dün protestocular önlemlere rağmen bir kez daha Beyaz Saray'ın önündeydi. Göstericiler yeni tellere göndermede bulunarak, "Şimdi kafesindesin" diye sloganlar attı.

Pazartesi günü Trump'ın St. Johns Kilisesi'ne gidebilmesi için polisin barışçıl kalabalığa biber gazıyla müdahale etmesine ve ABD liderinin kilise önünde elinde İncil'le poz vermesine tepki göstere bazı din insanları Beyaz Saray'ın etrafındaki eylemlere katıldı.

Öte yandan başkentin bazı bölgelerinde pozisyon almış askeri araçlar görüldü. Trump dün yaptığı açıklamalarda Washington D.C.'deki eylemlere müdahale için "ağır silahlı askerler" görevlendireceğini söylemişti.

Öte yandan Lincoln Anıtı'nın önünde üzerinde "askeri polis" yazılı kamuflajlar Ulusal Muhafız üyeleri toplandı.

New York'ta Manhattan'a geçiş engellendi

New York'a polis, protestocuların Brooklyn'den merkez ada Manhattan'a geçmesine izin vermedi.

Şehirdeki göstericiler için bir toplanma alanı haline gelen Barcalys Center'ın önünde toplanan protestocular Manhattan'a geçmek için Brooklyn köprüsüne yürüdü. Brooklyn tarafındaki polisler birkaç yüz kişilik grubun köprüye girmesine izin verse de Manhattan tarafındaki memurlar çıkmalarına izin vermedi.

Eylemciler, "Geçmemize izin verin" şeklinde sloganlar atarken Brooklyn'e dönmeye çalışanlar için de "Ayrılmayın" diye tezahürat yaptılar.

New York Times'ın aktardığına göre bir noktada Brooklyn tarafındaki polisler köprüden giriş çıkışa izin vermeyip eylemcileri sıkıştırdı. Köprünün Brooklyn tarafının şu anda açık olduğu belirtildi.

Manhattan'ın batı tarafında ise protestocuların sokağa çıkma yasağından sonra yürümesine rağmen polis müdahalesi olmadığı belirtildi.

Gündüz saatlerinde Manhattan'ın West Village bölgesinde bir grup protestocu da Eşcinsel Hakları Hareketi'nin doğduğu yer olan Stonawall Inn'in önünde bir araya geldi ve "siyah eşcinsel ile trans bireylerin polis tarafından öldürülmemesini" talep etti.

Polis, Atlanta'da kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı

Atlanta'da polis ve askeri personel Centennial Olympic Park'ın yakınlarında toplanan kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Atlanta Journal Constitution'ın aktardığına göre 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ardından protestocular polise doğru havai fişek ateşledi ve su şişeleri fırlattı. Bunun ardından polis ve protestocular arasında arbede çıktı.

Olaylardan sonra kalabalığın dağıldığı belirtildi.

Houston'da atlı protesto

George Floyd'un memleketi olan Houston'da bir grup protestocu atlara binerek barışçıl bir eylem düzenledi.

Los Angeles Belediye başkanının evinin önünde protesto

Dün akşam yüzlerce protestocu Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti'nin ikamet ettiği evin önünde toplandı ve Demokrat liderden polise bütçe sağlamayı bırakmasını talep etti.

Bir gecede 5 polis memuru vuruldu

Dün meydana gelen protestolarda Las Vegas'ta bir polis memurunun vurulduğu ve durumunun kritik olduğu açıklandı. St. Louis'de de dört memurun vurulduğu ama hiç birinin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Las Vegas'ta vurulan memurun Circus Circus Hotel ve Kumarhanesi'nde polise taş ve şişe atılan protestoyu durdurmaya çalışırken kalabalıktan patlayan bir kurşunla vurulduğu belirtildi.

Las Vegas polisi şehirde meydana gelen bir başka olayda silahlı bir protestocunun vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.