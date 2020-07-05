ABD’de Kristof Kolomb’un bir heykeli daha yıkıldı

ABD’de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb’un bir heykeli daha yıkılarak, denize atıldı.

ABD’de siyahi vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar devam ediyor. Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde dün bir grup gösterici Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb’un heykelini boynuna geçirdikleri halat yardımıyla yıktı. Göstericiler, yıktıkları heykeli Inner Harbor bölgesinden suya attı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı Bağımsızlık Günü konuşmasında ise heykellere saldıranları kınamış, Amerika’nın ulusal tarihinin tehdit altında olduğunu vurgulamıştı. Trump, "Tarihimizi yok etmeye, kahramanlarımızı itibarsızlaştırmaya, değerlerimizi silmeye ve çocuklarımızın beynini yıkamaya çalışan acımasız bir kampanyaya tanık oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan 10 Haziran tarihinde Minnesota eyaletinde bağlı St. Paul kentinde de bir Kolomb heykeli daha göstericiler tarafından yıkılmıştı.