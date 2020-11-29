T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD'de kayakçıların çığ altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar...

Çığ altında kalmaktan son anda kurtulan kayakçıların durumunun iyi olduğu ifade edildi

29 Kasım 2020 17:27

ABD'nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları’na ait Berthoud Pass bölgesinde iki kayakçı çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çığ altında kalmaktan son anda kurtulan kayakçıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları’na ait Berthoud Pass bölgesinde kayakçılar, kayak sporu yapmak için zemini test etmeye çalıştığı sırada, çığ felaketi yaşandı.

O anlar amatör kameraya yansıdı. Kayak öncesi zemini test eden kayakçılardan Joseph Triscari, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Arkadaşım ile sabahın erken saatlerinde bir süre kayak yaptık. Sonra Berthoud Pass'a geldik. Zemini test ettik. O sırada da çığ düştü. Zemin aniden kayınca, panik olduk" dedi.

Kaynak: DHA

ETİKETLER

abdcoloradorockdağlaramatörkamerasporkayakkayakçıBerthoud Pass

Diğer Videolar

İstanbul’da haftanın son gününde trafik yoğunluğu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2021

CHP İstanbul İl Teşkilatı sahaya indi: "Sen varsan, biz varız"

İsviçreli polislerden "Jerusalema Challenge" dansı

Dakar Rallisi’nde şampiyon Stephane Peterhansel

Silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'dan ilk açıklama: Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'ye sesleniyorum; korkmuyorum, susmayacağım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

TRT spikeri futbolun kurallarını yıktı: Mesut Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Ceyhan’dan Sinovac aşısı yorumu: Faz 3 sonuçlanmadan açıklanacak...

Kanun gereği görev rütbesi tuğgeneral olan MSÜ Kara Harp Okulu'nun...

Marmara Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan profesörün ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı...

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için açıklama: Mesajlarınıza erişmiyoruz ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

TRT spikeri futbolun kurallarını yıktı: Mesut Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24