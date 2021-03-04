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ABD’de 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı!

​Rekor fiyata satılan video,  sanatçı Mike Winkelmann tarafından hazırlandı

04 Mart 2021 20:05

ABD’de kripto para yatırımcısı ve matematikçi Pablo Rodriguez-Fraile, sanat koleksiyonundaki ve sanatın dijital dünyayla buluşmasında yeni bir adım olarak bilinen 'blockchain' tarafından doğrulanan 10 saniyelik videoyu rekor fiyat olan 6.6 milyon dolara (49 milyon 155 bin TL) sattı.

New York'ta yaşayan 32 yaşındaki kripto para yatırımcısı ve matematikçi Pablo Rodriguez Fraile, Ekim ayında 67 bin dolara satın aldığı ‘Crossroads’ adlı 10 saniyelik videoyu 6.6 milyon dolara (49 milyon 155 bin TL) sattı.

​Rekor fiyata satılan video, 2020 ABD seçimlerinin sanatsal bir yorumu olarak Beeple olarak bilinen sanatçı Mike Winkelmann tarafından hazırlandı.

Videoda sanatın dijital dünyayla buluşmasında yeni bir adım olarak bilinen 'blockchain' tarafından doğrulandığı ifade edildi.

Öte yandan, yeni bir tür dijital varlık oluşturan bu tarz eserler 'Değiştirilemez Nominal (non-fungible token-NFT)' olarak biliniyor. NFT'ler için bir serbest piyasa ortamı olan OpenSea platformunun aylık satışları ise Şubat ayında 86.3 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: DHA

abdvideo6.6 milyon dolar

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