ABD Başkanı Trump, dans ettiği video ile "Oy ver, oy ver, oy ver" dedi

ABD'de Donald Trump ve Joe Biden arasındaki başkanlık yarışının sonucunu belirleyecek seçim günü resmen başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından seçimin başladığı bugün dans ettiği bir video paylaştı. Trump videonun üstüne 'Vote, vote, vote' (Oy ver, oy ver, oy ver) notunu düştü.

ABD'li müzik gurubu Villiage People'dan 'Y.M.C.A' şarkısının duyulduğu videoda, Trump'ın farklı yerlerde dans ettiği anların görüntüsü yer alıyor.

"Ülke yakın tarihinin en kritik" seçimi olarak değerlendirilen seçimde Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden yarışıyor.

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