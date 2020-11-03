Dünya basınında bugün | ABD için tarihi seçim günü; gözler kritik eyaletlerde

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde ABD'nin seçim günü yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasında yapılan seçim ülke tarihinin "en kritik günlerinden biri" olarak nitelendiriliyor. Bugüne kadar ABD'de verilen oylar 98 milyona ulaştı ve bu seçimin katılım oranı anlamında bir rekor niteliği taşıması bekleniyor. ABD dışında manşetlerin de gündeminde yer alan seçim "demokrasi için sınav" olarak da nitelendirildi.

3 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Seçim sona ererken ABD’de gergin bekleyiş

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden arasında yarış bugün sona eriyor. Bir sağlık krizinin gölgesinde gerçekleşen kampanya süreci biterken Biden ve Trump için kritik eyaletlerden çıkacak sonuçlar ciddi bir önem taşıyor. New York Times, ABD’yi 2020 seçimine giden sürecin Koronavirüs krizi, derin ekonomik problemler, ideolojik bölünme ve belirsizlikle dolu olduğunu yazdı. 3 Kasım genel seçimi ABD için “tarihi öneme sahip” olarak nitelendiriliyor.

The Washington Post | Seçim öncesinde milyon dolarlık soru: Oy vermeyen kim kaldı?

ABD’nin en kritik seçimlerinden birinin öncesinde verilen oylar bu seçimde tarihi bir katılım oranı olacağını gözler önüne serdi. Seçimden bir gün önce belirlenene göre, ABD’de 98 milyon insan oylarını erken kullandı. Bu rakam, 2016 seçimlerindeki katılım oranının yüzde 70’ine eşit. Texas, Hawaii ve Montana eyaletleri şimdiden 2016’daki katılım oranlarının üzerine çıktı. Seçim sonuçlandığında ABD’de rekor katılım görülmesi bekleniyor.

The Guardian | ABD sandıklara giderken demokrasi için korkular

ABD vatandaşları daha öncekilere benzemeyen bir seçime gidiyor. ABD’nin seçimi manipülasyon ve kaos tehditi gölgesinde gerçekleşiyor. Pek çok kişi için, bugün sandıklar kapanmadığında demokrasinin varlığı da sorgulanacak.

The Independent | Hastanelerdeki Covid-19 vakaları 10 günde yüzde 60 arttı

Yeni tip Koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırıldığı, karantina ilan edilen İngiltere’de veriler son 10 günde hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarının yüzde 60 oranında arttığını gösterdi. Bununla birlikte ağır hasta sayısı giderek artarak solunum cihazına ihtiyaç arttı.

Liberation | ABD seçimleri; kâbusun sonu mu?

ABD seçimi bugün sonlanacak. Beyaz Saray’da Donald Trump’ın 4 yıl daha kalması ya da yerini rakibi Joe Biden’a bırakması arasındaki kritik seçim süreci bitecek. ABD Başkanı Trump kaybederse rakibi Biden’a oldukça dağılmış bir ülke bırakacak.

Al Jazeera | ABD’de oy verme süreci başladı

ABD’de seçim günü resmi olarak başladı. Tarihi gün öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasında yarışın son günleri kritik eyaletlerde mitinglerle geçti.