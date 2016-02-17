T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD Başkan adayı Hillary Clinton köpek taklidi yaptı

17 Şubat 2016 13:42

ABD Başkan adayı Hillary Clinton, rakiplerini eleştirmek için köpek taklidi yaptı Başkanlık seçimine hazırlanan ABD'de adaylar arasındaki yarış kızıştı. Başkan adayları kararsız seçmenleri etkilemek için programlarını sıklaştırırken, eski Dışişleri Bakanı, başkan adayı Hilary Clinton son mitingini Nevada'da yaptı. Clinton konuşmasında, adaylık için yarışanların dediklerinin doğru ya da yalan olduğunu anlamak için bir köpek eğittiklerini söyledi. Bir örnekle açıklayan Clinton, diğer adayları takip edecek bir köpeğin, adayın "Büyük burgunluk çok fazla düzenleme nedeniyle oldu" dediğinde havlayarak onların bu iddialarını kesebileceğini söyledi.

ETİKETLER

abdabd başkan adayıhillary clintonköpek taklidi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2020

HDP İstanbul İl Örgütü'nden ateş açılması sonrası açıklama: Partimizi hedef alan saldırıların müsebbibi iktidardır

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin çekimleri başladı

Cem Yılmaz: Memlekette bütün kötülükleri yapan 3 kişi var: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu: "Türk dostlarım, oturmaya mı geldik!"

Aşırı yüklü traktör ikiye ayrıldı; işte o anlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24