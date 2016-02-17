ABD Başkan adayı Hillary Clinton köpek taklidi yaptı

ABD Başkan adayı Hillary Clinton, rakiplerini eleştirmek için köpek taklidi yaptı Başkanlık seçimine hazırlanan ABD'de adaylar arasındaki yarış kızıştı. Başkan adayları kararsız seçmenleri etkilemek için programlarını sıklaştırırken, eski Dışişleri Bakanı, başkan adayı Hilary Clinton son mitingini Nevada'da yaptı. Clinton konuşmasında, adaylık için yarışanların dediklerinin doğru ya da yalan olduğunu anlamak için bir köpek eğittiklerini söyledi. Bir örnekle açıklayan Clinton, diğer adayları takip edecek bir köpeğin, adayın "Büyük burgunluk çok fazla düzenleme nedeniyle oldu" dediğinde havlayarak onların bu iddialarını kesebileceğini söyledi.