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ABD: Alton Sterling'i öldüren polislere suçlama yok

28 Mart 2018 16:45

ABD'nin Louisiana eyaletinde iki yıl önce 37 yaşındaki Alton Sterling'i vurarak öldüren iki beyaz polis memuruna adli suçlama yöneltilmeyeceği belirtildi. Lousiana Başsavcısı Jeff Landry, polis memurlarının "mevcut yasalar çerçevesinde makul davrandıklarını ve meşru güç kullandıklarını" söyledi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Alton Sterling'i yere yatıran polislerin daha sonra silahlarını ateşledikleri görülüyordu. Olay, Louisiana'nın Baton Rouge bölgesinde günlerce süren büyük protestolara neden olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı da geçen Mayıs'ta benzer bir karar almıştı. Federal yetkililer, siyah ABD'li Sterling'in vatandaşlık haklarının ihlal edildiğine dair yeterli kanıt olmadığını söylemişlerdi. Landry polis memurları Howie Lake ve Blane Salamoni'nin Anton Sterling'in ölümü konusunda diğer disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Landry aileyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Sterlin ailesinin acı çektiğini ve bu karara katılmayabileceklerini biliyorum." dedi. Sterling nasıl öldürülmüştü? 5 Temmuz 2016'da, Baton Rouge polisi silahlı bir kişinin bir dükkânın önünde yoldan geçenleri tehdit ettiği yönünde bir ihbar almıştı. Olay yerine giden iki polisin, görgü tanıklarından birisinin cep telefonuyla çektiği videosu sosyal medyada paylaşıldı. Videoda polislerin kırmızı tişörtlü bir adamı yere yatırdığı, bir polisin siyah adamın üstüne diziyle basıp silahını çektiği görülüyordu. Videoda daha sonra birisinin 'Silahı var!' dediği duyuluyordu. Silah seslerinin gelmesiyle videoyu çeken kişi olay yerinden kaçıyordu. Beş çocuk babası Alton Sterling, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Daha sonra yapılan kan testlerinde Sterling'in kokain, metamfetamin, afyon türevleri ve diğer uyuşturucu maddeler bulunmuştu. Savcı, bu sonuçların Sterling'in polisin komutlarını dinlememesinde madde etkisi altında olmasının rol oynamış olabileceğini gösterdiğini söylemişti.

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