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A Spor canlı yayınında orta parmak hareketi

Maradona, ülkesinin milli marşını ıslıklayan taraftara orta parmak hareketi yapmıştı

27 Kasım 2020 10:18

Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı A Haber'in spor kanalı A Spor'da yayınlanan 'Bire Bir Futbol' adlı programda yorumcu Turgay Demir orta parmak hareketi yaptı. 

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden efsanevi Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın konuşulduğu programda Maradona'nın yaptığı bir hareketi göstermek istediğini söyleyen Demir,  maç öncesinde ülkesinin milli marşını ıslıklayan Almanya taraftarlarına orta parmağını göstermesini hatırlatarak aynı hareketi canlı yayında gösterdi. 

Maradona, 1990 Dünya Kupası finalinde Arjantin-Almanya karşılaşmasında ülkesinin milli marşını ıslıklayan Almanya taraftarlarına orta parmak hareketi yapmıştı. 

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Turgay Demirorta parmaka sporDiego Armando MaradonaArjantin-Almanya maçı1990

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