A Haber'in su kesintisi haberi; sular akmıyor ama çamaşır makinası çalışıyor

İstanbul Şile'de yaşanan su kesintilerinin yaşattığı mağduriyeti haber yapan A Haber muhabirinin, haberi sunduğu evde çalışan çamaşır makinası dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in görüntüleri "İstanbul’da su kesinti var diyorlar ama arkada çamaşır makinesi çalışıyor :)" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bir çok sosyal medya kullanıcısı da haberi tiye alan yorumlar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eleştirildiği habere konu mağduriyetlerle ilgili İBB'den dün yapılan açıklamada, ilçenin hafta sonları nüfusunun 1 milyonu aştığı ve 1994 yılında yapılan tesisin yetersiz kaldığı ifade edilmişti. Açıklamada tesisin yıllardır aynı kapasite ile hizmet verdiği belirtilerek, "İSKİ Genel Müdürlüğü, bu soruna acil bir çözüm bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su basıncı sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. İSKİ ayrıca, kalıcı çözüm için 2018 yılında ihalesi yapılan ilave 20 bin metreküp/günlük arıtma tesisi inşaatını hızlandırdı. Yatırım bu yıl sonunda tamamlanarak devreye alınacak" denildi.