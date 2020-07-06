İBB’den yapılan açıklamada, Şile İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin 1994 yılında günlük 11 bin metreküp kapasite ile inşa edildiği ve tesisin yıllardır bu kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.

İBB'nin açıklamasında "Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi, 1994 yılında günlük 11 bin metreküp kapasite ile inşa edildi ve tesis yıllardır bu kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor. Ancak, Şile’nin nüfusu ise sadece son 13 yılda yüzde 48 artarak 25 binden 37 bine çıktı. Bir turizm bölgesi olan ilçede hafta sonu günübirlik nüfus ise 1 milyona ulaşıyor. Bu nedenle yaz aylarında özellikle de Pazar günleri Şile İlçesi’nin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, bu soruna acil bir çözüm bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su basıncı sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. İSKİ ayrıca, kalıcı çözüm için 2018 yılında ihalesi yapılan ilave 20 bin metreküp/günlük arıtma tesisi inşaatını hızlandırdı. Yatırım bu yıl sonunda tamamlanarak devreye alınacak" denildi.