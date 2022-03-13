Yirmi7'nin solisti Okan Şarlı: Şarkının geliri ihtiyacı olan çocuklar için kullanılacak

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Yirmi7 grubunun kurucusu ve solisti Okan Şarlı son şarkısı “Adım Yok”u ve hikayesini Ayşen Güven’e anlattı. “Adım Yok”, şarkısının Aslı Arslan'ın ‘Sokak Nöbetçileri’ kitabından ilhamla ortaya çıktığını belirten müzisyen, kitapla “Sokak Lambası” şarkısının altına gelen bir yorumla tanıştığını söyledi. Şarlı, Yirmi7 ve yazar Aslı Arslan’ın birlikte gerçekleştireceği yardım konseri ve imza günü etkinliklerinden elde edilecek gelirin, ihtiyacı olan çocuklar için kullanılacağını da bir daha duyurdu.

"Şarkıların bir zaman tüneli havası var"

Yirmi7'nin müziğe olan bakış açısına değinen Şarlı, "Yirmi7 grubu Türkiye'de 2015'ten beri aktif bir şekilde ancak tabi öncesinde de bir Amerika maceramız var. Yirmi7 felsefe olarak iyi müzik yapmayı tercih eden, iyi şekilde sunan, konserlerini Türkiye'de ve dünyada her yerde vermeyi hedefleyen bir grup. Şarkılarımız da hikaye tadında şeyleri anımsatan bir yapıda. Ben her zaman söylüyorum; şarkıların böyle bir zaman tüneli havası var. Bizim çıkardığımız şarkılar günlük değil aslında ömürlük" dedi.

"Bizim bütün problemimiz yeterince sevilmemek"

Yaptığı şarkı ile neden çocuklara destek olmak istediğini ise Şarlı, "Bence hepimiz halen bir çocuğuz, çocukluğunu yaşayanlar, yaşayamayanlar var ama ben genel olarak hem Türkiye'de ve dünyada çocuklara yeterince sevgi verilmediğini düşünüyorum. Aslında bizim bütün problemimiz bu" sözlerle ifade etti.

"Şarkının geliri ihtiyacı olan çocuklar için kullanılacak"

Şarkı, yardım konseri ve imza günü etkinliklerinden elde edilecek gelirin, ihtiyacı olan çocuklar için kullanılacağını da değinen Şarlı, "Bir şekilde düşüncemiz ile bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Şahsen beni, bir kitaba hitap eden bir şarkı olması ve arkasında da böyle çocuklara yönelik güzel duygularla yapılmış bir şeyi barındırması fazlasıyla heyecanlandırdı" diye konuştu.

Yirmi7 hakkında

Modern rock ve klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren Yirmi7; 2007 yılında Los Angeles'ta Okan Şarlı tarafından kurulan ilk Türk rock müzik grubudur. Grup ismini 27 yaşında hayatını kaybeden efsanevi rocknroll yıldızları anısına ve Okan Şarlı'nın şarkı söyleme sesini 27 yaşında tekrar kazanması ile 27'nin bir bitiş değil, yeni bir başlangıcın simgesi olarak bu ismi almış ve bu felsefe ile müzik yapmaya devam etmiştir.

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