94 yaşındaki internet fenomeni: Ekran başından kalkın da Kung Fu çalışın!

İyi bir yaşlanma için egzersiz yapmak başlıca tavsiyeler arasındadır. Ancak Çin'de yaşayan Zhang Hexian, 94 yaşında kung fu yaparak bunu bir başka seviyeye taşıyor. Zhang, bu dövüş sanatını öğrenmeye 4 yaşında başlamış. Halen zinde kalmasını da 90 yıldır düzenli olarak kung fu yapmasına bağlıyor. Ülke medyası tarafından "kung fu babaanne" olarak adlanlandırılan Zhang Hexian, bilgisini çocuklarına hatta çocuklarının çocuklarına dahi aktarmış. Dongyuan köyünde yaşayan 94 yaşındaki Zhang, keşfedilmesi sonrası ise bir internet fenomenine dönüşmüş durumda. "Eskiden kötü adamlar vardı. O nedenle kung fu öğreniyorduk" diyen Zhang, bugün artık zinde kalmak için bu dövüş sanatını yaptığını söylüyor.