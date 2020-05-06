92 yaşındaki Covid-19 hastası alkışlarla taburcu oldu

İzmir’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 92 yaşındaki Mukaddes Adıyaman, alkışlarla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Adıyaman, “Hastalık bizden korksun, biz hastalıktan değil. 92 yaşındayım, ben hallettim. Çok şükür sağ salim gidiyorum” dedi.

İzmir’de yaşayan 4 çocuk ve 7 torun sahibi 92 yaşındaki Mukaddes Adıyaman, 14 Nisan tarihinde ateş ve öksürük şikayetleri ile Özel İzmir Egepol Cerrahi Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde Covid-19 teşhisi konulan hasta, hemen tedavi altına alındı. Mukaddes Adıyaman, yoğun tedavinin ardından dün alkışlar eşliğinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.