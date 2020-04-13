92 yaşında Koronavirüs'ü yendi; hastaneden alkışlarla uğurlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye giden ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, 14 günlük tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak taburcu edildi.

Aynı zamanda hipertansiyon, diyabet ve Alzheimer hastası olan yaşlı kadına taburcu olduğu esnada sağlık çalışanları da alkışlarıyla destek verdiler.

Ambulansla Çal köyüne götürülen Bahriye Kaya 14 gün süreyle evinde karantina altında tutulacak.