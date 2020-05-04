90 gündür arabada yaşayan anne ve oğlunun yardım çağrısı duyuldu; kalacak yer ve gıda yardımı yapılacak

İstanbul Küçükçekmece’deki evlerinden çıkarıldıkları için yaklaşık 90 gündür Maltepe’deki karavan parkında otomobilde kalan 82 yaşındaki engelli kadın ve oğluna yardım eli uzandı. 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu Ümit Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı’nın yardımıyla otele yerleştirildi. Anne ve oğul için tutulan evin tesisat işlemlerinin bitmesiyle birlikte yeni evlerine kavuşacak.

Küçükçekmece’deki evlerinden çıkarıldıkları için Maltepe’de bir karavan parkında, yaklaşık 90 gündür otomobilde kalan 82 yaşındaki engelli Ummuhan Karakaya ve oğlu Ümit Aslan’ın hikayesi basında yer almış, anne ve oğlu kendilerine yardım edilmesini talep etmişti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı anne ve oğluna yardım eli uzattı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülten Durdu ve AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci, otomobilde kalan anne ve oğlunun yanına giderek görüştü. Yaşlı kadın ve oğlu kaldıkları parktan alınarak bugün Maltepe’deki bir otele yerleştirildi.

Ayrıca anne ve oğlu için Maltepe’de ev de tutuldu. Yaşlı kadın ve oğlu, evlerinin hazırlanacağı birkaç gün boyunca otelde konaklayacak, ardından yeni evlerine geçecekler. Maltepe Kaymakamlığı tarafından, yaşlı kadın ve oğluna günde 3 öğün yemek verilecek, ayrıca gıda ve erzak yardımında bulunulacak.

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