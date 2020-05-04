82 yaşındaki engelli annesiyle birlikte 90 gündür arabada yaşıyor: Çok zor durumdayız yardım edin

İstanbul Maltepe ’de engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu yetkililerden yardım bekliyor.

İstanbul Maltepe’de 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya oğluyla birlikte evleri olmadığı için 90 gündür kendilerine ait otomobilde yaşıyor. Yeni tip Koronavirüs salgınından bu yana kendilerine ait olan araçta kalan anne ve oğul kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında arabada kalan yaşlı anne ve oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek yardım istedi.

Arabanın bagajını mutfak gibi kullanan yaşlı anne ve oğul zor günler geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında araçta kalan aile kiralık ev bulamıyorlar. Oğlundan ayıracaklar diye korkan yaşlı ve bakıma muhtaç anne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, sesimizi duyuramıyoruz“ diye konuştu. Oğlu bekar ve işsiz olduğu için ev verilmediğini söyleyen Karakaya, "Oğlumla birlikte tavuk kümesi de olsa kalırım" diye konuştu.

“Çok zor durumdayız yardım edin”

Hayatı arabaya sığdırmaya çalıştıklarını belirten Ümit Aslan “Arabada kalmamızın sebebi şu geçen depremde kirada kaldığımız ev çatladı. Oturulamaz raporu verildi. Ondan dolayı uygun kiralık bir ev bulamadık 'sen bekarsın' dediler, 'annen engelli' dediler 'evimizi batırır' dediler ve kimse ev vermedi. Annem yüzde’ de 86 engelli, engelli olmasından dolayı hoş bakmadılar elimizde biriktirdiğimiz bir para vardı. Bu aracında motoru bitik elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Arabayı satsak perişan olacağız nerede kalacağız. Gördüğünüz gibi ben burada yatıyorum. Annem arkada yatıyor. Annem beni 5 dakika bir yere bırakmıyor. Annem yürüyemiyor bakıma muhtaç bakımını ben üstlendim. Koronavirüs nedeniyle kimseyi yaklaştırmıyorum. Genelde hayatımız 90 gündür araçta geçiyor. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Havalar soğuk oluyor, sıcak oluyor araçta çok zor yapacak gidecek bir yerimiz yok. Annem için sıcak bir yatak istiyorum” diye konuştu