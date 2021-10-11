9. Engelsiz Filmler Festivali 11-17 Ekim'de: Birbirimizi anlamadan yol alamayacağımızı düşünüyoruz

T24 Video Servisi

9. Engelsiz Filmler Festivali başladı. 11-17 Ekim'de çevrim içi ve fiziksel gösterilerle izleyiciyle buluşacak festivalin direktörü Ezgi Yalınalp, T24'te Muammer Brav'a konuk oldu. Yalınalp, "Birbirimizi anlamadan yol alamayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

9. Engelsiz Filmler Festivali başladı. Festival Direktörü Ezgi Yalınalp, Muammer Brav'a festivali detaylarıyla anlattı. Son dönemlerin dikkat çeken filmlerini göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı ile buluşturan festival hakkında Yalınalp, şunları söyledi:

"2013'te ilk kez Engelsiz Filmler Festivali'ni gerçekleştirdik. İsim yanıltabiliyor. Sadece engelli insanların katılabileceği ya da sadece engellilerle ilgili filmlerin gösterildiği bir festival algısı var. Aslında böyle değil. Biz filmleri ve mekanları erişilebilir hale getiriyoruz. Nüfusun yüzde 13'ü gibi ciddi bir rakam, engelli kişilerin kültür sanat aktivitelerine erişimi yok. Böyle bir ihtiyaç var aslında. Birbirimizi anlamadan yol alamayacağımızı düşünüyoruz. 2013'te ilk festivali gerçekleştirmiş olduk."

"Yavaş da olsa bir gelişme var"

'Erişilebilirlik' kavramının altını çizen Yalınalp, festivalin durduğu noktayı ve amacını şöyle anlattı:

"Erişilebilirlik konusu bizim için de yeni bir konuydu. Seneler içinde düzenleye düzenleye ihtiyaçları görmüş olduk. Başta istediğimiz gibi değildi. Aslında genel bir sıkıntı var. Bu festivalin de bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Katılım oranı hala istediğimiz gibi değil. Ama bu konuda yol alabildiğimizi görüyoruz. Çeşitli festivallerde erişilebilir gösteriler ayarlanmaya başlandı. Yavaş da olsa bir gelişme var."

Festivalde neler var?

Yalınalp sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene festivali 9. kez gerçekleştiriyoruz. 11-17 Ekim tarihlerimiz. Movie.com'dan izlenebilecek çevrim içi gösteriler. Detaylar engelsizfestival.com/tr adresinden öğrenilebilir. Fiziksel gösterimlerse 11-13 Ekim'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Ankara'da olacak. Ücretsiz gösterimlerimiz. Bu sene ilk kez düzenlediğimiz bir Uluslararası Kısa Film Yarışması var."

'Erişilebilir gösterim'

"Erişilebilir gösterim ne demek? Göremeyenler için sesli betimleme diye bir etkinliğimiz var. Bir kulaklık takıyorsunuz. Ve filmi sesli betimlemeli olarak dinleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde işitme engelliler için ayrıntılı altyazı. Mesela kapı gıcırtısı yazıyor, onlar da takip edebiliyorlar."