87 Yaşında Covid-19'u yendi

Sivas’ta 87 yaşındaki Covid-19 hastası, sağlık ekiplerinin desteğiyle dünyaya korku salan virüsü yenmeyi başardı.

Sivas’ta ciddi nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran Osman Karaahmetoğlu’na (87) Covid-19 tanısı konuldu. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve ciğerleri su toplayan Karaahmetoğlu, uygulanan tedavi ve sağlık çalışanlarının desteği ile Covid-19’u yenmeyi başarıp taburcu oldu.

Hastaneden kendisini yolcu eden sağlık ekiplerine tebessüm ederek el salladı.