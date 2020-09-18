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86 yaşında bilgisayar kullanmayı öğrendi

86 yaşındaki Abdullah İşbakan, OSMEK bünyesindeki en yaşlı kursiyer

18 Eylül 2020 15:18

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği OSMEK kurslarına katılan 86 yaşındaki Abdullah İşbakan, bilgisayar işletmenliği bölümü belgesini aldı.

İşbakan, ilerlemiş yaşına rağmen 160 saatlik eğitimini başarıyla tamamladı. OSMEK bünyesindeki en yaşlı kursiyer olan Abdullah İşbakan, en büyük desteği ise eşi ve torunlarından gördü.

Uzun yıllardır kitap yazdığını ve bilgisayar öğrenmenin kendisine büyük faydası olacağını belirten Abdullah İşbakan, “Bilgisayar konusunda eksiklerim olduğundan dolayı çok zahmet çekiyordum. Bunu öğrenmek ihtiyacım haline geldi. Kursa geldiğimde beni çok iyi karşıladılar. Özellikle bilgisayarda yazılar yazarak kendimi geliştirdim. Hiçbir zorluk yaşamadım. Burada hem öğrenciler, hem de hocamız bize güzel bir ortam sundu. Kimse bana yaşlı olduğum için farklı bir gözle bakmadı. Aksine hep yardımları dokundu. Öğrenmenin yaşı yok” dedi.

 

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