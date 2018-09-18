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82 yaşındaki kadının evde sakladığı parayı fareler kemirdi

18 Eylül 2018 16:21

Gazianpte'in İslahiye ilçesinde Ümmühan D.'nin (82), yaşlılık maaşından arta kalanla biriktirip evde sakladığı bin lirayı fareler kemirdi. Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan Ümmühan D., yaşlılık maaşıyla yaptığı birikim olan bin lirayı kontrol etmek için evde sakladığı yerden çıkardı. 100'er ve 200'er liralık banknotların kemirildiğini fark eden Ümmühan D. şok yaşadı. Ümmühan D., yakınları aracılığıyla banka şubesine giderek kullanılamaz hale gelen parayı değiştirdi. Ümmühan D., hırsızlardan sakladığı parayı farelerin kemireceğini düşünemediğini söyledi.

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