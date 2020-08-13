8 askerin yaralandığı kaza sonrası vatandaşlar konuştu: "Buna bir çözüm bulsunlar"

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüsün freni patlayan aracın önce otomobile, sonra cami duvarına çarpması sonucunda 1’i ağır 8 jandarma askeri yaralandı. Kaza sonrası büyük panik yaşayan vatandaşlar ise yolda daha önce defalarca kazalar meydana geldiğini söyledi.

Daha önce de aynı yolda kazaların meydana yaşandığını söyleyen vatandaşlar duruma çözüm bulunmasını istedi.

Ne Olmuştu?

Kaçak yapıların yıkımı için görevlendirilen jandarma ekipleri, görev sonra birliklerine dönmek üzere midibüse bindi. Yokuş aşağıya inen midibüsün freni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Midibüsün içinde bulunan 17 jandarma personelinden 1’i ağır 8’i yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

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