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8 askerin yaralandığı kaza sonrası vatandaşlar konuştu: "Buna bir çözüm bulsunlar"

Kaçak yapıların yıkımı için görevlendirilen jandarma ekiplerini taşıyan araç kaza yapmıştı

13 Ağustos 2020 15:46

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüsün freni patlayan aracın önce otomobile, sonra cami duvarına çarpması sonucunda 1’i ağır 8 jandarma askeri yaralandı. Kaza sonrası büyük panik yaşayan vatandaşlar ise yolda daha önce defalarca kazalar meydana geldiğini söyledi.

Daha önce de aynı yolda kazaların meydana yaşandığını söyleyen vatandaşlar duruma çözüm bulunmasını istedi. 

Ne Olmuştu?

Kaçak yapıların yıkımı için görevlendirilen jandarma ekipleri, görev sonra birliklerine dönmek üzere  midibüse bindi. Yokuş aşağıya inen midibüsün freni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Midibüsün içinde bulunan 17 jandarma personelinden 1’i ağır 8’i yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

TIKLAYIN - Jandarma servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

 

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