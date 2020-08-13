Jandarma servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 17 askerin yaralandığı belirtiliyor.

Kaza, Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Jandarmaları taşıyan 41 KL 239 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından midibüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde çok sayıda jandarma personeli yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yaralanan jandarmaları araçtan çıkardı. Yaralılar yere yatırılırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralanan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için çevredekiler üzerlerine çarşaf tuttu. Kazada iki araçtaki 10'un üzerindeki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ağır yaralanan bir kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevki devam ediyor.