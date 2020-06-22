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7 yolcu fazlası olan minibüs şöförüne ceza kesildi

22 Haziran 2020 14:13

Kağıthane’de fazla yolcu alındığı ihbarları üzerine minibüsler üzerinde yaptığı denetimleri sıklaştıran Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 7 yolcu fazlası olan minibüs şoförüne idari para cezası uyguladı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da 'Yeni Normalleşme' dönemi başladı.

Toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıma zorunluluğu ise kaldırılsa da şehir içi minibüs ulaşımında ayakta yolcu alınması hâlâ yasak.

Trafik polisleri minibüslerde yasal kuralların ihlal edildiğine dair çok sayıda ihbar alması üzerine uygulamaları daha da sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, Sütlüce kavşağında minibüsleri denetledi.

Kontrollerin ardından bir minibüsde ayakta yolcu olduğunu tespit eden ekipler sürücüye 104 lira idari para cezası kesti.

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