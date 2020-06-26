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7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası

Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu yorumladı

26 Haziran 2020 14:34

Hükümetin FETÖ ile mücadelesi ile yargı kararları arasındaki denge nasıl? Hükümet barolarda neyi, neden değiştirmek istiyor? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na daha önce attığı bir tweet nedeniyle açılan davanın cezası, CHP'nin İstanbul seçimini kazanışının yıldönümünde onandı. Kaftancıoğlu'na verilen ceza ne anlama geliyor?  

Ankara kulislerinde konuşulanlar ve siyasetin gündemi...

T24 programcıları Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu, yorumladı

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