68. Berlinale ödülleri sahiplerini buldu: Altın Ayı 'Touch me not'a gitti

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen 68. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ödül kazanan filmler açıklandı. Festivalin yarışma kısmının en prestijli ödülü olan 'Altın Ayı'yı Romanyalı yönetmen Adina Pintilie'nin yönettiği 'Touch me not' kazandı. Berlinale Palast'ta düzenlenen törende Jüri, Altın Ayı ödülünü Pintilie'nin 'Touch me not' adlı filmine verirken, en iyi yönetmen ödülünü festivalin açılışını da yapan 'Isle of Dogs' adlı animasyon filmiyle ünlü yönetmen Wes Anderson aldı. Alfred Bauer ödülünü Marcelo Martinessi tarafından yönetilen Las Herederas (The Heiresses) filmi alırken, en iyi aktris ödülünü de filmde gösterdiği performansla Ana Brun kazandı.​ En iyi aktör ödülünü La priere (The Prayer) filmindeki performansıyla Cedric Kahn, en iyi görüntü ödülünü de Museo (Museum) filmiyle Alonso Ruizpalacios aldı.