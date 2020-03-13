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65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?

65+ Derneği Başkanı doktor Gülüstü Salur, Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı

13 Mart 2020 16:58

Koronavirüs hakkında yapılan bilimsel araştırmalar 65 yaş ve üstü olan ve sağlık sorunu yaşayan insanların virüsten daha hızlı etkilendiğini gösteriyor. Peki 65 yaş ve üstü virüsten korunmak için ne yapmalı?

Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan 65+Derneği Başkanı Doktor Gülüstü Salur, 65 yaş üstü insanların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini ve özellikle hastalığı başkalarından kapmamak için insanlarla güvenli mesafede durmaları gerektiğini söyledi. 

Devletin yaşlı bakım evlerine yönelik de tedbirler alması gerektiğini ifade eden Salur, bakım evlerinde çalışan insanların kontrolden geçmesi gerektiğini belirtti. "Yaşlılara evde bakım hizmeti verilmeli" diyen Salur, 65 yaş ve üstü gruptan daha riskli olanların ise 80 yaş ve üstü ve sigara içen insanlar olduğunu dile getirdi. 

65+ Derneği Başkanı Doktor Gülüstü Salur, Şirin Payzın'ın Koronavirüs ve yaşlıların virüsten korunmak için alması gereken önlemler hakkındaki sorularını yanıtladı. 

 

 

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