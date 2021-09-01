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6 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için 3 bin 813 kişi başvurdu

Başvuruda bulunanlar arasındaki 1070 kişi, lisans ve ön lisans mezunu

01 Eylül 2021 13:55

Adıyaman’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nde açılan 6 kişilik erkek temizlik görevlisi kadrosuna, 3 bin 813 kişi başvurdu.Başvuruda bulunanlar arasındaki 1070 kişi, lisans ve ön lisans mezunu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nde, 6 kişilik erkek temizlik kadrosu açıldı. İŞKUR üzerinden alınacak temizlik görevlisi kadrosuna, 5 günde 3 bin 813 kişi başvurdu. Başvuruda bulunanlar arasındaki bin 70 kişinin, lisans ve ön lisans mezunu olması dikkat çekti.

Adıyaman, işsizliğin en çok olduğu ilk 10 il arasında yer alıyor. Merkez, ilçe, belde ve köylerle birlikte toplam 630 bin nüfusu barından Adıyaman’da,  73 bin kayıtlı işsiz var.

Geçtiğimiz mart ayında da Adalet Bakanlığı, Adıyaman ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden 9 kişilik temizlik kadrosu açmıştı. 9 kişilik kadroya, bin 443'ü üniversite mezunu olmak üzere toplamda 5 bin 226 kişi başvurmuştu.

TIKLAYIN - Bakanlığın açtığı 9 kişilik işe alım ilanına 5 binden fazla kişinin başvurduğu Adıyaman’da 90 milyon liraya millet bahçesi

Adıyaman işsizlikAdıyaman İŞKUR

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