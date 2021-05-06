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Bakanlığın açtığı 9 kişilik işe alım ilanına 5 binden fazla kişinin başvurduğu Adıyaman’da 90 milyon liraya millet bahçesi

06 Mayıs 2021 07:35

Adalet Bakanlığı’nın açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi alımı ilanına 5 bin 217 kişinin başvurduğu Adıyaman’da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 452 dönümlük bir alana yapılacak millet bahçesi için 68 milyon 443 bin TL'lik sözleşme imzaladı. AKP'li Adıyaman Belediyesi ve Devlet Su İşleri de projenin altyapısı için 10 milyon TL harcadı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, millet bahçesinin 90 milyon TL'ye mal olacağını belirtti.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise vatandaşın açlık ve işsizlik pençesinde kıvrandığını belirterek, “Adıyaman'da 9 kişinin alınacağı temizlik görevi için 5 bin 217 kişi başvurdu. Türkiye'de ve Adıyaman'da milletimizin tek gündemi işsizlik ve yoksulluk. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek işsizlik ve yoksulluk seviyesini gördüğümüz şu zamanda millet bahçesine bu kadar para harcanması günahtır” açıklamasını yaptı.

 

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