57. Altın Portakal Film Festivali | 'Ölü Ekmeği' ve 'Kar Kırmızı'nın yönetmenleri T24'e anlattı: Kars, Ardahan ve Çıldır ortak coğrafyamız oldu

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj bölümünün ilk iki filminin gösterimiyle başladı. Reis Çelik'in yönettiği 'Ölü Ekmeği' ile Atalay Taşdiken'in yönettiği ve Mehmet Usta'nın başrolünü üstlendiği 'Kar Kırmızı' filmleri ile açılışını yapan festivalin ikinci gününde, filmlerin yönetmenleri ile Mehmet Usta Muammer Brav'ın konukları oldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi koşullarında maskeli ve sosyal mesafeli yapılan festivalin heyecanı sürerken, yönetmenler Reis Çelik ve Atalay Taşdiken ile başrol oyuncusu Mehmet Usta festival ve filmler ile ilgili düşüncelerini anlattı.

Yönetmen Reis Çelik, 'Ölü Ekmeği' filmini, "Hikayesi 1960'ları anlatan bir dönem filmi. Bir halk ozanı, kendisinden sonra bir çırak yetiştirmek istiyor ama çırağın kafası başka bir yerde. Bitmekte olan sözlü kültürümüzün üzerinden bir coğrafyanın hikayesini anlatmaya çalıştım" sözleriyle yorumladı.

Yönetmen Atalay Taşdiken ise Ulusal Uzun Metraj bölümünün diğer filmi olan 'Kar Kırmızı' filmi hakkında şunları söyledi:

"Hak etmediği bir ceza ile uzun yıllar hapiste yatan bir adamın, geri döndüğünde elinde olmayan bir maceranın içerisinde kendisini bulmasını anlatan bir hikaye. Karısı yoktur... O kendince düzgün bir hayat yaşamak derdindedir ama geçmişi peşini bırakmaz ve artık trajedisi başlar adamın."

İki filmin coğrafi ortaklığı: Ardahan, Kars, Çıldır...

Festivalde gösterilen ilk iki filmin coğrafi ortaklığı dikkat çekti. Kars, Ardahan, Çıldır bölgesinde geçen hikayeler hakkında yönetmen Taşdiken, "O coğrafyada film çekmek hep hayal ettiğim bir şeydi" derken, Çelik ise, "İstanbul'a gelmişiz aslında ama bırakıp geldiğimiz çok önemli bir şey var orada. Çok değerli kültürleri bırakarak geldik. Ben de o bırakılmış mirası toplamaktan bu tarafa dönemedim" diye konuştu.

"Oyunculuk yaşamımın en mutlu yılı"

'Kar Kırmızı' filminin başrolünü üstlenen ve 'Ölü Ekmeği' filminde de konuk oyuncu olarak yer alan Mehmet Usta "Oyunculuk yaşamımın herhalde en mutlu yılı. Her iki hocamı da çok seviyorum, artık bir abi kardeş olduk. Reis Ağabey filmini çekmeye karar verdiğinde, bir şekilde bir yerinde olmayı çok isterim dedim. Benim için ilk Ardahan deneyimi oldu. Ardından Atalay Ağabey de 'Kar Kırmızı'yı çekmeye karar verince Ardahan biraz memleketimiz gibi oldu" dedi.