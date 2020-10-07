57. Altın Portakal Film Festivali | 'Kumbara' filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu T24'te: “Bir ‘an’ üzerine saatlerce konuştuğumuz oldu”

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, tüm heyecanıyla devam ediyor. Gösterimi yapılan 'Kumbara' filminin yönetmeni Ferit Karol ve başrol oyuncusu Murat Kılıç, Muammer Brav'ın konukları oldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi koşullarında maskeli ve sosyal mesafeli yapılan festivalin heyecanı sürerken, 'Kumbara' filminin yönetmeni Ferit Karol ve başrol oyuncusu Murat Kılıç, filmi T24'e anlattı.

Yönetmen filmin konusuyla ile ilgili Karol, "Orhan karakteri kimseye zararı olmayan bir muhasebeci, herkes gibi dertleri olan bir insan. Bazı basiretsizlikler sonucunda dertleri giderek büyüyüp içinden çıkılmaz bir hal alıyor. En yakınındaki insana yabancılaşacak noktaya geliyor yavaş yavaş. Bir dönüşüm ve yabancılaşma hikayesi aslında" dedi.

Karol, 8 sene önce bu hikayenin kısa filmini çektiğini, sonrasında hikayenin gelişerek uzun metraja dönüştüğünü anlattı. Filmin mizahi tonlar barındırdığını ifade eden Karol, "Çok dramatize edilebilecek bir hikaye. Seyirciye duygu sömürüsü yapmak istemeyeceğim bir hikaye bu. Onu kırmak için, birincisi bu. İkincisi de, ben hayatta her zaman bir yerlerde mizahın gizli olduğuna inanıyorum. Onu da dahil etmek istedim" diye konuştu.

“Bir ‘an’ üzerine saatlerce konuştuğumuz oldu”

Filmin başrolünü üstlenen Murat Kılıç, yönetmen Ferit Karol ile çalışmanın güzel olduğunu ifade etti. "Sadece bir nida bile sette saatlerce üzerine konuştuğumuz bir şeydi" diyen Kılıç, "Sette bazen doğruyu yanlışı tartışmıyorsunuz. Anın büyüsü ortaya çıkıyor ve bunu konuştuğunuzu fark ediyorsunuz. Bir laf üzerine saatlerce konuştuğumuz oldu. Ferit hiçbir zaman sahnelerin tamamında elimi bırakmadı. Oyuncusundan oyun almak için çok güzel betimleyen bir yönetmen" dedi.