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Muammer Brav'la 'Ekşın'

57. Altın Portakal Film Festivali | 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin yönetmeni ve oyuncuları T24'te: Bankaların borçlarını tahsil eden bir firmada yaşananlar...

Yönetmeni Tunç Şahin ve oyuncular Pınar Deniz ve Nezaket Erden, Muammer Brav'ın konukları

09 Ekim 2020 13:53

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, pandemi koşullarında devam ediyor. Gösterimi yapılan 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin yönetmeni Tunç Şahin ve oyuncular Pınar Deniz ve Nezaket Erden, Muammer Brav'ın konukları oldu. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi koşullarında maskeli ve sosyal mesafeli yapılan festivalin heyecanı sürerken, 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin yönetmeni ve oyuncuları filmi T24'e anlattı. 

"Biraz anlatması zor bir konusu var" diyen yönetmen Tunç Şahin, "İnsanlar İkiye Ayrılır, bankaların borçlarını takip eden bir şirkette çalışan insanların günlük hayatlarını konu alıyor. Ceren karakterinin borçlu olarak şirkete gelmesiyle başlıyor. Şirkette çalışanlar, borçluları kendilerine öğretilen çeşitli psikolojik yıldırma taktikleri kullanarak borçları tahsil etmeye çalışıyor. Bir yandan da birbirleriyle rekabet halindeler. Birtakım genç insanların hem birbirlerine karşı, hem de sisteme karşı ayakta kalma çabaları..." diye konuştu. 

"Başı sonu birbirinin içine geçen filmleri seviyorum" 

Şahin filmin alışılmışın dışında tarzı hakkında, "Seyirciye olası en iyi şekilde geçirmek için, daha parçalı farklı zaman dilimlerinde geçen bir anlatı oluştu. Hikaye biraz da aslında bu şekilde anlatmaya zorladı. Bir de ben şeyi seviyorum galiba, lineer bir şekilde değil de, başı sonu birbirine geçen filmleri de seviyorum, izlemeyi de seviyorum. Genelde kalem oynatırken de elim oraya doğru kayıyor. Hikayenin elime kalemi almamla son versiyon arasında temiz bir 2 buçuk sene var. Pek çok araştırma yapıyorsun. O şirketlerde çalışan insanlarla ilgili şikayetleri okudum en çok. Aldıkları eğitimlerle ilgili araştırmalar yaptım" dedi. 

"Sahne başlayıp bittiğinde bütün karakterler dönüşüyordu"

Filmde Ceren karakterini canlandıran Pınar Deniz, "Ceren, hayat enerjisi çok yüksek ve anlık kararlar veren bir karakter. Sürekli yanlış kararlar vermesiyle bilinen bir karakter. Tunç o kadar hakim ki senaryoya, sorduğum her soruya direkt cevap veriyordu. Sahne başlayıp bittiğinde bütün karakterler dönüşüyordu" diye konuştu.

Oyuncu Nezaket Erden, "Karakterim seyirciyi baştan sona şaşırtmayan bir karakter. Gizlemeden saklamadan duygularını gösteriyor. O yüzden çok sevdim karakterimi. Tunç ile çalışmak çok güzeldi. O çünkü ne istediğini net biliyor. Senaryoya çok uzun süre çalışmış. Kafasındaki şey çok net. Ben sinemayla yeni yeni tanışıyorum, çok güzel bir deneyimdi benim için" dedi. 

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