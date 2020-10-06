57. Altın Portakal Film Festivali | 'Dirlik Düzenlik' filminin yönetmeni ve oyuncuları T24'te: "Senaryoyu okuduğumda çığlık attım..."

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj bölümünde Nesimi Yetik'in yönettiği 'Dirlik Düzenlik' filminin gösterimi ile devam etti. Filmin yönetmeni ve oyuncuları Muammer Brav'ın konukları oldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi koşullarında maskeli ve sosyal mesafeli yapılan festivalin heyecanı sürerken, yönetmen Nesimi Yetik, başrol oyuncularından Asiye Dinçsoy, hem başrol oyuncularından hem de filmin yapımcısı, senaristi ve kurgucusu Betül Esener, filmi ve film sürecini T24'e anlattı.

Üç kadının hikayesi: 'Dirlik Düzenlik'

Filmin yönetmeni Yetik, filmini, "Dirlik Düzenlik, Çanakkale'de yaşayan bir aile hikayesi. Üç kadından oluşan bir aile bu. Bir anne ve onun iki yetişkin kızından. Onların ilişkilerini anlatan bir hikaye... Evdeki anneye sürpriz bir evlilik teklifiyle birlikte onların ilişkilerindeki çıkmazları ve problemleri anlatıyor" cümleleriyle anlattı.

Her filmin zorlayıcı olmasını tercih ettiğini belirten Yetik, "Betül ile bizi bulunduğumuz noktadan başka bir noktaya taşıyacak bir iş olmasını arzu ediyorduk. Bu filmi yapmaya başlamadan önce bambaşka bir üslupla ve biçimle çekme kararı almıştık. Aşağı yukarı biçimsel olarak hayal ettiğimiz şeye ulaştık. Karar verdiğimiz şeyi yapmış olduk. Bir şeylerin ancak böyle ilerleyeceğine inanıyoruz. Şöyle bir söz vardır, 'Arada bir yanılmıyorsanız, hiç yeni bir şey yapmıyorsunuz demektir.' Biz de başarısızlık riskini göze alarak böyle bir biçimsel arayış içine girdik" dedi.

"Güçlü kadınlar yaratmak istedik"

Filmin yapımcısı, senaristi, kurgucusu ve başrol oyuncularından Betül Esener, "Filmde en baştan beri hiç erkek olmasını istemedik açıkçası. Çünkü sinemamızda hep taşra ve erkek hikayeleri yoğunlukta. Güçlü, dediğim dedik, hayatta istediğini almaya çalışan kadın karakterler görmüyoruz. Kadınları gördüğümüzde de genelde mazlum, kurban rollerinde görüyoruz. Güçlü kadınlar yaratmak istedik aslında. Biraz zor karakterler. Ama zorlayıcı bir iş olmasını istedik" diye konuştu.

"Senaryoyu okuduğumda çığlık attım; Çok iyi yazılmış, dişi bir rol"

Filmin başrol oyuncularından Asiye Dinçsoy, "Kadın oyuncu olarak çok iyi çizilmiş karakterler içerisinde kendini bulamıyorsun maalesef. Bu senaryoyu okuduğumda çığlık attım diyeyim. Gerçekten çok iyi yazılmış, dişi bir rol. Çok da güzel yazılmış ve hikaye çok güzel. Hemen kabul ettim. Bu anlamda şanslıyım aslında. Dün komple bitmiş halini seyirciyle ilk defa izledim. Gerçekten çok beğendim. Senaryoda gördüğüm o güzelliği ekrana da yansımış olmasından çok mutlu oldum" dedi.